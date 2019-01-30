السعودية اليوم / وزير خارجية بنين يستقبل سفير المملكة لدى بنين



كوتونو 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل معالي وزير خارجية جمهورية بنين أورليان اقبينونسي في مكتبه بالوزارة اليوم في العاصمة كوتونو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنين عدنان بوسطجي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:21ت م

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كوتونو 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير خارجية جمهورية بنين أورليان اقبينونسي في مكتبه بالوزارة اليوم في العاصمة كوتونو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنين عدنان بوسطجي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:21ت م0190

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