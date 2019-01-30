شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقود متوفيا فى وادى عيرين والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > باشر مدني تبوك بلاغاً عن انجراف مركبه يوجد بها شخص في وادي عيرين، وتم العثور عليه متوفى .

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