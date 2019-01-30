- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - رعى النائب العام ، سعود المعجب، اختتام ورشة عمل الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية بالمقر الرئيس للنيابة العامة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمختصات في الشأن الاجتماعي.
مختارات
- هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365
-
- الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.