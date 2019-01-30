شكرا لقرائتكم النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رعى النائب العام ، سعود المعجب، اختتام ورشة عمل الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية بالمقر الرئيس للنيابة العامة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمختصات في الشأن الاجتماعي.



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