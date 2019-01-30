شكرا لقرائتكم وفاة 3 مقيمين جراء انهيار رملي في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - توفي 3 أشخاص جراء انهيار رملي في أحد مشاريع التصريف في نجران اليوم. وقال الدفاع المدني في بيان له : باشر مدني نجران حادث انهيار رملي تابع لأحد مشاريع التصريف بحي الموفجة، نتج عنه وفاة مقيمَيْن من الجنسية اليمنية وآخر من الجنسية المصرية تغمدهم الله بواسع رحمته.

مختارات هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365



الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 مقيمين جراء انهيار رملي في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.