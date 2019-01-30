شكرا لقرائتكم منع الرئيس البرازيلي الأسبق من حضور جنازة شقيقه الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - منع القضاء البرازيلي الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا من حضور جنازة شقيقه الأكبر الذي توفي أمس الثلاثاء.

ورفضت القاضية كارولينا ليبوس، طلبا تقدم به محامو دا سلفا بالسماح له بالسفر إلى منطقة ساو برناردو دو كامبو في ساو باولو، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على شقيقه الأكبر، جنيفال دا سيلفا، الذي توفي عن 79 عاما إثر إصابته بنوع غريب من السرطان.

ورأت ليبوس أن اتخاذ هذا القرار من اختصاص كبير مفوضي الشرطة الفيدرالية في ولاية بارانا، لوثيانو فلويس دي ليما، الذي أكد في النهاية أنه لا يمكن السماح له بمغادرة السجن لأسباب لوجيستية وللحفاظ على سلامة السجين.

وكانت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل قد قضت، في سبتمبر الماضي، بأن الرئيس السابق لولا دا سيلفا، السجين، لا يمكنه الترشح للانتخابات بسبب الحكم عليه في قضية فساد.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن قرار الأغلبية، أربعة من سبعة قضاة، ينفي بعض الشكوك بخصوص أكثر انتخابات غير مستقرة في البرازيل منذ عقود، على الرغم من ذلك صرح محاموه، أنهم سيستأنفون الحكم في المحكمة العليا عند صدور أي قرار سلبي.



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