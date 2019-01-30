شكرا لقرائتكم استجابة لدعوة بندر بن سلطان.. شركات رابغ تطلق مساهمات مجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد أن حثهم على المساهمة المجتمعية وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أبناء محافظة رابغ والمراكز التابعة لها، استجابت عدة شركات في المحافظة لدعوة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان لدى زيارته لرابغ، معلنة عن إطلاق مبادرات في هذا الشأن.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماع المجلس المحلي لمحافظة رابغ في مستهل زيارته لمحافظات المنطقة، أطلقت شركة بترو رابغ عدة مبادرات وتمثلت في دعم تعليم وتدريب أبناء وبنات شهداء الواجب ، وتوفير الخدمات العلاجية التخصصية لأبناء المحافظة، وبرنامج أبنائنا السفراء‬، ومبادرة لا لمخالفات ساهر الموجهة لطلاب وطالبات فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة‬ كذلك تنفيذ دورات تدريبية للسلامة المرورية.

كما أعلنت شركة أسمنت العربية عن مبادرة تمكين أبناء وبنات محافظة رابغ والمراكز التابعة لها لسوق العمل وتأهليهم لفتح مشاريع ريادية في عدة مجالات.

وفي مستهل الجولة التقى الأمير بدر بن سلطان عددًا من أهالي رابغ واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، ثم التقى عددًا من أسر وأبناء شهداء الواجب في المحافظة، وخلال اجتماع المجلس المحلي الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة تم استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والأخرى المتأخرة وتمت مناقشة سبل تسريع العمل فيها، كما دشن سموه عددًا من المشاريع ومنها تحسين حديقة النورس بمساحة 39 ألف متر مربع وشاطئ السباحة بمساحة 45 ألف متر مربع وتطوير كورنيش مستورة بمساحة 66 ألف متر مربع.

بعد ذلك، زار الأمير بدر بن سلطان، الشيخ محمد بركة بن مبيريك ‏في منزله، ثم انتقل سموه إلى فرع جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة ⁧رابغ⁩، دشن خلالها عددًا من المشاريع والمبادرات الجامعية منها ‏الإنارة بالطاقة الشمسية، ومحطة تحلية المياه، وتشجير المدينة الجامعية، ومبنى الفصول الدراسية، وتحسين واجهات المباني، ومعمل الرنين المغناطيسي بكلية العلوم والآداب، وإدارة تطوير التنمية.

وشهد أمير مكة بالنيابة خلال زيارته لجامعة الملك عبدالعزيز ‏فرع رابغ توقيع عدد من مذكرات التعاون بين كل من عمادة شؤون الطلاب برابغ وشرطة المحافظة لتكوين فريق تطوعي لتفعيل مبادرة تحت عنوان (فخور) التي تهتم بتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة، ومذكرة تعاون بين كلية الهندسة برابغ والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مجال برامج التدريب الصيفي والتكامل، كما شهد توقيع مذكرة بين كلية الهندسة برابغ وشركة تكنيا جي إم بي إتش برابغ في مجال تدريب الطلاب وتطوير المشاريع الطلابية والبحث العلمي.

ووقف الأمير بدر بن سلطان بعد ذلك على مشروع المستشفى الجامعي ‏بمحافظة ⁧رابغ⁩ والذي تبلغ طاقته السريرية 400 سرير وبلغت نسبة الإنجاز فيه 30%.

عقب ذلك انتقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واطلع على أبرز التطورات بالمدينة والتي تأتي ضمن جهود إمارة منطقة المكرمة في متابعة أعمال المدينة وتقديم التسهيلات المختلفة التي تحتاجها الشركات المطورة للمدينة والمستثمرة بها تحقيقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنويع الاقتصاد السعودي.

وزار كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، كما قام بجولة في مدرسة أكاديمية العالم الحاصلة على جائزة عالمية لأفضل تصميم نموذجي، ماراً بحي المروج، إلى نادي رويال غرينز للجولف حيث تابع سموه عن قرب استعدادات المدينة لاستضافة بطولة الجولف الدولية للمحترفين، وسيشهد نادي الرويال غرينز أحد أهم الأحداث الرياضية التي تقام بالمملكة باستضافته لبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف الخميس المقبل والتي تستمر حتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 132 لاعبًا عالميًا يتنافسون على 72 حفرة مقسمة على 4 جولات؛ مُشيراً إلى أن البطولة السعودية الدولية، تؤكد قدرة المملكة على تنظيم البطولات العالمية في رياضات متنوعة.



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