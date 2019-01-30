نتيجة أشواط سباقات اليوم السادس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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جدة - خالد شويل - سيطر ” قطنان ” و ” نيو” و ” T 11 ” و ” 63 ” على المراكز الأولى في أشواط سباقات اليوم السادس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى المقام حالياً في ملهم شمال الرياض ، ويستمر حتى 3 فبراير القادم ، وشهدت السباقات منافسة قوية ونتائج لافتة في مسابقات ملواح سعودي ( قرموشة فرخ ) و( جير تبع قرناس ) و ( قرموشة قرناس ) . وجاءت نتائج الشوط الأول من سعودي ملواح ” فئة ( قرموشه فرخ ): – المركز الأول : قطنان لصاحبة برغش محمد المنصوري مسجلاً مدة 17.962 ثانية. – المركز الثاني مزاج لصاحبه محمد عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 17.964 ثانية. – المركز الثالث: لبوة لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 18.010 ثانية. و جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة سعودي ملواح ” جير تبع قرناس ” على النحو التالي : – المركز الأول: نيو لصاحبه مبارك إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.385 ثانية. – المركز الثاني: خطاف لصاحبه فهد عيسى الدوسري مسجلاً مدة 18.647 ثانية. – المركز الثالث: أمالا لصاحبه معاذ عبدالله أبابطين مسجلاً مدة 19.198 ثانية. ونتائج الشوط الثاني من مسابقة سعودي ملواح ” جير تبع قرناس ” جاءت كالتالي: – المركز الأول: T 11 لصاحبه برغش محمد المنصوري مسجلاً مدة17.482 ثانية. – المركز الثاني: عناد لصاحبه خالد مسلى القحطاني مسجلاً مدة 18.137 ثانية. – المركز الثالث: غنام لصاحبه رائد بخيت السلمي مسجلاً مدة 18.564 ثانية. والشوط الأول سعودي ملواح ملواح ” قرموشه قرناس ” فكانت نتائج الشوط وفق الآتي: – المركز الأول: 63 لصاحبه خالد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.040 ثانية. – المركز الثاني: HL لصاحبه خالد إبراهيم البوعينينمسجلاً مدة 17.125 ثانية. – المركز الثالث: سارة لصاحبه سعد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.658 ثانية.

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