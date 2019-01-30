شكرا لقرائتكم برعاية أمير عسير مهرجان صدر الكرامة يختتم فعالياته الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير طلال بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة حفل وفعاليات صدر الكرامة فقد دعت محافظة أحد رفيدة وبلدية المحافظة المهتمين لحضور الحفل الختامي لصدر الكرامة ومشاهدة نقلة مباشرة عبر الشاشات المخصصة للنقل وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥/ ٥/ ١٤٤٠هـ في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وتم تخصيص الصالة الرئيسية في المركز الحضاري بجوار مبنى البلدية للرجال ومسرح البلدية للنساء والذي سيرعاه سمو الأمير تركي، بمركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل وينقل عبر هذه الشاشات العملاقة التي قامت عليها بلدية أحد رفيدة لنقل الفعاليات وكما دعت بلدية المحافظة الفنانين التشكيليين من الجنسين لحضور اللقاء المفتوح لتحسين وتجميل محافظة أحد رفيدة والمراكز التابعة لها بأعمال الفنون التشكيلية.



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