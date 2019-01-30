شكرا لقرائتكم جولة لضبط المخالفات بمحال بيع المستلزمات الزراعية والبيطرية بسراة عبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قامت لجان ضبط المخالفات التابعة لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سراة عبيدة بجولة لضبط المخالفات والمتابعة والرقابة على محال بيع المستلزمات الزراعية والصيدليات البيطرية.

وقد شارك اللجان مدير المكتب المهندس سعد منصور المزراق القحطاني يرافقه من قسم الثروة الحيوانية الطبيب البيطري إبراهيم الخميس من قسم الشؤون الفنية إسماعيل محمد البشري وسعد عبدالله آل الصقر.

وقد أشار مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سراة عبيدة المهندس سعد منصور إلى أن محال بيع المستلزمات الزراعية والمبيدات والصيدليات البيطرية يتم متابعتها والرقابة عليها بصفة مستمرة وبمتابعة من فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، حيث يتم التأكد من جميع الاشتراطات الواجب توفرها لدى المحال الزراعية حرصا من الوزارة على صحة وسلامة المستهلك والمزارع والحرص كذلك على الرقابة المستمرة للصيدليات البيطرة لضمان خلوها من المخالفات التي قد تتسبب في الضرر على مربي الماشية ومواشيهم.



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