الان تتابع وفاة 3 مقيمين في انهيار رملي بنجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365: باشر مدني نجران حادث انهيار رملي، تابع لأحد مشاريع التصريف بحي الموفجة، اليوم الأربعاء. وأسفر الحادث عن وفاة مقيمين من الجنسية اليمنية، وآخر مصري.

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