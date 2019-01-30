استعلام بنك التسليف برقم الهوية 1440 عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول على القروض

نعلن لكم عن استعلام بنك التسليف الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية السعودي من خلال رقم الحساب أو الهوية حيث يقدم البنك العديد من القروض للمواطنين بالمملكة العربية السعودية مثل القروض الخاصة بالزواج والقروض الخاصة بالأسرة أو لترميم المنزل بحيث لا يتخطى القرض الحد الأقصى الذي وضعه البنك وهو مبلغ 60 الف ريال سعودي وذلك لمن هم يحصلون على راتب يبلغ 5 ألاف ريال سعودي أو أقل.

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى مساعدة المواطنين بالمملكة وتزويدهم بالقروض والتي تختلف قيمتها وعدد أقساطها علي حسب مقدار راتب المتقدم وسبب الحصول على القرض إذا كان من المقبلين علي الزواج أو بسبب ترميم المنزل الخاص به أو غيره من الأسباب التي وضعتها المملكة لحصول على القرض.

استعلام بنك التسليف برقم الحساب

ويمكن الاستعلام عن بنك التسليف من خلال الدخول على موقع موقع التنمية الاجتماعية وإدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن والذي يمكن المستفيد من معرفة كل ما يخص القرض وعدد الأقساط ومقدار المبلغ المتبقي والعديد من الخدمات الأخرى التي يحتاج لها المتقدم للقرض، وذلك للتسهيل على المواطنين الحصول علي القروض التي يوفرها البنك.

استعلام بنك التسليف برقم الهوية

ويجب للحصول على القرض التسليفي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وتوفير الأوراق والوثائق التي يطلبها البنك وتوفير الضمانات اللازمة وأن يقدم كفيل له لضمان حصول البنك على المستحقات وتسديد القرض في المواعيد التي يحددها البنك للمستفيدين من القروض.

شروط الحصول على قرض الترميم عبر بنك التسليف

أن يقدم المواطن صك ملكية العقار.

الحصول على موافقة صندوق التنمية العقارية إذا كان العقار مرهون للصندوق.

إذا كان المتقدم شريك مع آخرين في العقار يجب أن يقدم تفويض موقع من جميع الشركاء.

تقديم صورة من رخصة الترميم سارية المفعول.

شروط الحصول على قرض الزواج

أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثني هذا الشرط في حالة وفاة الزوجة.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية أحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

تقديم عقد زواج رسمي لا يكون مر عليه أكثر من سنتين.

يتم احتساب مدة عقد الزواج من تاريخ تقديم الطلب.

شروط الحصول على قرض الأسرة

لا يتجاوز نصيب الفرد من الأسرة مبلغ 2000 ريال سعودي.

يتم حساب الطفل ضمن أفراد الأسرة إذا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره.

يمكن للمرأة الحصول على قرض الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة.

تقديم اصل صك الإعالة.

تقديم شهود من المقربين لضمان القرض.

وتسعي المملكة العربية السعودية دائما في تقديم وسائل مساعدة المواطنين وتقديم المعاونة لهم خاصة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع الذي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية مؤخرا والتي ستساعد في نهضة المملكة خلال السنوات القادمة، حيث حرصت المملكة في عدم الإضرار بمواطنيها نتيجة تلك الإجراءات.