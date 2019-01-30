الراجحي ومحافظ «النقد» يوقعان اتفاقية إنشاء وتشغيل مركز التوحد بـ286 مليون ريال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية إنشاء وتشغيل مركز التوحد بقيمة 286 مليون ريال. وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية إنشاء وتشغيل مركز التوحد بقيمة 286 مليون ريال. وأفاد الراجحي عبر حسابه في «تويتر» أن هذه الخطوة تعد مبادرة وطنية واجتماعية قدمتها البنوك السعودية. وأضاف: «سيساهم هذا المركز في رعاية ومساندة حالات التوحد ودمجهم في سوق العمل وتأهيلهم اجتماعياً». وتابع: «أشكر جميع البنوك السعودية، التي كرست جزءا كبيرا من برامج المسؤولية الاجتماعية لهذا المشروع النوعي».



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