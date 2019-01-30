شكرا لقرائتكم خبر عن هاكاثون المدن الذكية بجامعة الأمير سطام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

تشهد جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يوم غد (الخميس) وتحت رعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد انطلاقة هاكاثون المدن الذكية والذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب بالتعاون مع برنامج ريادة الأعمال «رواد»، وذلك في بهو كلية هندسة وعلوم الحاسب بالمدينة الجامعية بالخرج.

ويشارك في الهاكاثون أكثر من 300 مشارك من طلاب وطالبات الجامعة والمهتمين من خارج الجامعة وذلك لتقديم الابتكارات والحلول التقنية المفيدة والمساهمة في إثراء وتحسين المدن الذكية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بتحفيز المناخ الابتكاري، والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية من خلال توفير البيئة المناسبة للشباب الطموح لإظهار ما لديهم من إبداع في مجالات البرمجة.

كما يهدف الهاكاثون إلى تعزيز ثقافة الهاكاثون في المجتمع و تحفيز القطاع التعليمي والجامعي على البحث وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز المهارات الشابة على التطور العلمي والمهني، و الاستفادة من التقنية والابتكار في تطوير المدن وإيجاد حلول ذكية لها تتوافق مع رؤية المملكة 2030.والهاكاثون هو حدث يجتمع فيه مبرمجون وغيرهم من أصحاب الأفكار والمحللين الاقتصاديين لتقديم أفكار ذكية ومشاريع برمجية تساهم في تحسين مستوى الخدمات في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والاقتصادية وغيرها من المجالات.

والمدن الذكية، هي تسمية تُمنح للمدينة التي تضم تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز جودة وأداء الخدمات الحضرية مثل الطاقة والنقل والمرافق من أجل تقليل استهلاك الموارد والهدر والتكاليف الإجمالية. والهدف الأسمى لمدينة ذكية هو تحسين نوعية المعيشة لمواطنيها من خلال التكنولوجيا الذكية.

ويركز هاكاثون المدن الذكية بجامعة الأمير سطام على عدة مواضيع أهمها: التنقل الذكي، البيئة الذكية، المواطن الذكي، الأمن الذكي، الاقتصاد الذكي، والحياة الذكية.