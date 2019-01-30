وزير الإعلام يلتقي سفيري الهند والصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بحث وزير الإعلام تركي الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم، مع سفيري جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، وجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، كل على حدة، الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.



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