برعاية خادم الحرمين.. مؤتمر عالمي حول دور الكشافة في حماية البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية يومي 7 و8 جمادى الآخر المقبل بالرياض المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.

ورفع وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة الدكتور حمد آل الشيخ نيابة عن منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة والمهتمين بقضايا البيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ورعايته للمؤتمر.

من جهته أوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله الفهد، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة، والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والإفادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محليا وعربيا وعالميا.

وأشار إلى أن المؤتمر وموضوعه ومحاوره يأتي ضمن جهود الجمعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسة، وأن الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية يعد واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، مبينا أن المؤتمر سيناقش محاوره خلال جلسات مفتوحة وورش عمل.

4 محاور للمؤتمر:

- الكشفية ونشر الوعي البيئي

- الكشفية والحد من المشكلات البيئية

- الكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة

- تجارب ومبادرات كشفية في حماية البيئة