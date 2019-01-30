خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض. ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة رئيس أذربيجان، فيما أبدى الملك تحياته له.

حضر الاستقبال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضر من الجانب الأذربيجاني رئيس المحكمة العليا رامز رضايف وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.