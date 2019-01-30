دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. عودة الإبل لنقل ضيوف الرحمن من مكة إلى المدينة

تعكف وزارة الحج والعمرة حاليًّا على إنهاء الدراسات والخطط التشغيلية لمبادرة الطريق إلى ثنيات الوداع (طريق الهجرة)، التي تتيح لضيوف الرحمن والسياح والمواطنين والمقيمين خوض تجربة الهجرة من مكة إلى المدينة؛ بهدف اقتفاء أثر النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في الطريق الذي سلكه عند هجرته إلى المدينة المنورة، بالتركيز على استخدام الإبل كوسيلة نقل أساسية خلال الطريق.

وبوصوله، صلى الله عليه وسلم، إلى قباء في اليوم الثامن من ربيع الأول من العام الأول للهجرة، كان الركب النبوي قد سار 8 أيام من غار ثور في مكة المكرمة حتى المدينة المنورة.

وبحسب المعلومات المتوافرة حول المشروع، الذي يعد إحدى المبادرات المعتمدة من قبل برنامج ضيوف الرحمن بالشراكة مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فإنه سيتيح تطوير 27 نقطة ومعلمًا على خط الهجرة النبوية، إضافة إلى المواقع ذات القيمة التاريخية في المنطقة؛ بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقًا لرؤية 2030.

وتشير المعلومات إلى أن المشروع يهدف إلى العناية واستثمار كل ما يمس ذاكرة المسلمين والربط بين التاريخ والتراث والبعد الروحاني، حيث يمكن إثراء التجربة وتقديم المعرفة بهذا المشروع لضيوف الرحمن وكل زوار العاصمة المقدسة، كما سيكون هناك عدد من المشاريع الكبيرة المصاحبة للمشروع، مثل متاحف ومراكز استقبال وتوجيه وفنادق واستراحات وطرق معبدة.

وتتضمن مبادرة الطريق إلى ثنيات الوداع، إعادة رسم الطريق وتهيئته، وتجهيز استراحات ومتاحف، فضلًا عن تأهيل المعالم التاريخية، وفي مقدمتها غار ثور الذي اختبأ فيه النبي، صلى الله عليه وسلم، وخيمة أم معبد الخزاعية التي مسح النبي، صلى الله عليه وسلم، على شاتها فدرت اللبن، وموقع سراقة بن مالك الذي تتبع أثر النبي، صلى لله عليه وسلم، طمعًا في جائزة قريش، إلى جانب موقع تعثر ناقته، صلى الله عليه وسلم، وموقع الطريق المختصر الذي دله عليه مسعود الأسلمي، حتى موقع ثنيات الوداع.

وحددت المبادرة وسائل النقل المستخدمة في المبادرة، في رحلات القوافل بالجمال على امتداد الطريق برفقة المرشد السياحي، بالإضافة إلى توفير خيارات أخرى بسيارات الدفع الرباعي، إلى جانب فعاليات من نوع: سفاري، منطاد، دراجات.

وتعنى برامج زيارة المعالم التاريخية، بجولات على الآثار والقرى على طريق الهجرة بطول 380 كم، وطريق القوافل قديمًا.