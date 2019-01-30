، ألمانيا تستبق تنفيذ اعتداء بالمتفجرات باعتقال 3 عراقيين ،

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أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية توقيف ثلاثة عراقيين، صباح اليوم الأربعاء، يشتبه بتحضيرهم اعتداءً بالمتفجرات.
وأفادت النيابة في بيان نقلته "فرانس برس"، بأن الرجال الثلاثة أحدهم يبلغ 36 عاماً والآخران 23 عاماً، كانوا يخططون لاعتداء بالمتفجرات من دون هدف محدد في هذه المرحلة، أو إذا تعذّر ذلك بالسلاح الآلي أو صدماً بسيارة.
وأضافت أن القوات الخاصة في الشرطة الاتحادية أوقفت المشتبه بهم في مقاطعة ديتمارشن.
ويُعتقد أن اثنين من الموقوفين خططا في أواخر عام 2018؛ لتنفيذ اعتداء بالمتفجرات، وقد حصلا على مسحوق مستخدم في الألعاب النارية، وبحثا على الإنترنت عن كيفية صنع القنابل.
ويشتبه بأن أحدهم طلب عبر الإنترنت سلاحاً نارياً من شخص موجود في بريطانيا.
وأبلغت السلطات البريطانية ألمانيا التي وضعت الرجال تحت المراقبة في ديسمبر.
وبعد اختبار المتفجرات، قرر المشتبه بهما حيازة أسلحة نارية كلف الرجل الثالث بالحصول عليها، لكن ثمنها دفعهم إلى التخلي عن المشروع.
وكان المشتبه بهم ينوون أيضاً، تنفيذ هجوم صدماً بسيارة، وباشروا لذلك الهدف بأخذ دروس في القيادة.
وجرت مداهمة شققهم وشقق مقربين منهم في مقاطعات مختلفة في البلاد هذا الصباح.
ألمانيا تستبق تنفيذ اعتداء بالمتفجرات باعتقال 3 عراقيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية توقيف ثلاثة عراقيين، صباح اليوم الأربعاء، يشتبه بتحضيرهم اعتداءً بالمتفجرات.
وأفادت النيابة في بيان نقلته "فرانس برس"، بأن الرجال الثلاثة أحدهم يبلغ 36 عاماً والآخران 23 عاماً، كانوا يخططون لاعتداء بالمتفجرات من دون هدف محدد في هذه المرحلة، أو إذا تعذّر ذلك بالسلاح الآلي أو صدماً بسيارة.
وأضافت أن القوات الخاصة في الشرطة الاتحادية أوقفت المشتبه بهم في مقاطعة ديتمارشن.
ويُعتقد أن اثنين من الموقوفين خططا في أواخر عام 2018؛ لتنفيذ اعتداء بالمتفجرات، وقد حصلا على مسحوق مستخدم في الألعاب النارية، وبحثا على الإنترنت عن كيفية صنع القنابل.
ويشتبه بأن أحدهم طلب عبر الإنترنت سلاحاً نارياً من شخص موجود في بريطانيا.
وأبلغت السلطات البريطانية ألمانيا التي وضعت الرجال تحت المراقبة في ديسمبر.
وبعد اختبار المتفجرات، قرر المشتبه بهما حيازة أسلحة نارية كلف الرجل الثالث بالحصول عليها، لكن ثمنها دفعهم إلى التخلي عن المشروع.
وكان المشتبه بهم ينوون أيضاً، تنفيذ هجوم صدماً بسيارة، وباشروا لذلك الهدف بأخذ دروس في القيادة.
وجرت مداهمة شققهم وشقق مقربين منهم في مقاطعات مختلفة في البلاد هذا الصباح.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
05:19 PM
اثنان منهم بحَثا على الإنترنت عن كيفية صنع القنابل
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية توقيف ثلاثة عراقيين، صباح اليوم الأربعاء، يشتبه بتحضيرهم اعتداءً بالمتفجرات.
وأفادت النيابة في بيان نقلته "فرانس برس"، بأن الرجال الثلاثة أحدهم يبلغ 36 عاماً والآخران 23 عاماً، كانوا يخططون لاعتداء بالمتفجرات من دون هدف محدد في هذه المرحلة، أو إذا تعذّر ذلك بالسلاح الآلي أو صدماً بسيارة.
وأضافت أن القوات الخاصة في الشرطة الاتحادية أوقفت المشتبه بهم في مقاطعة ديتمارشن.
ويُعتقد أن اثنين من الموقوفين خططا في أواخر عام 2018؛ لتنفيذ اعتداء بالمتفجرات، وقد حصلا على مسحوق مستخدم في الألعاب النارية، وبحثا على الإنترنت عن كيفية صنع القنابل.
ويشتبه بأن أحدهم طلب عبر الإنترنت سلاحاً نارياً من شخص موجود في بريطانيا.
وأبلغت السلطات البريطانية ألمانيا التي وضعت الرجال تحت المراقبة في ديسمبر.
وبعد اختبار المتفجرات، قرر المشتبه بهما حيازة أسلحة نارية كلف الرجل الثالث بالحصول عليها، لكن ثمنها دفعهم إلى التخلي عن المشروع.
وكان المشتبه بهم ينوون أيضاً، تنفيذ هجوم صدماً بسيارة، وباشروا لذلك الهدف بأخذ دروس في القيادة.
وجرت مداهمة شققهم وشقق مقربين منهم في مقاطعات مختلفة في البلاد هذا الصباح.
، ألمانيا تستبق تنفيذ اعتداء بالمتفجرات باعتقال 3 عراقيين ،
المصدر : الخليج 365
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