، المحامي "بارباع": قانونياً تغريدات رئيس "النصر" ضد "الفواز" و"الاتحاد" تقتضي إعفاءه ،

محمد بن مسعود - الدمام - فنّد المحامي المعروف فهد بارباع تغريدات رئيس نادي النصر سعود آل سويلم تجاه قصي الفواز رئيس اتحاد القدم، واصفاً تغريدات "آل سويلم" بالمسيئة والمثيرة للرأي العام.

ونشر "بارباع" سلسلة تغريدات ابتدأها بتحليل تغريدة رئيس "النصر" بثمانية نقاط جاء فيها:

‏فقدان الثقة في اتحاد القدم، صورية لجنة الانضباط والمسابقات، قصي الفواز يقود العبث داخل الاتحاد، إدارة اتحاد القدم ضعيفة، اتحاد فاشل ورئيس اتحاد فاشل، تصريحات رئيس الاتحاد هزيلة، التشكيك فيمن يدير لجنة الانضباط، وصف قرار لجنة المسابقات بالفضيحة.

وأضاف "بارباع": هذه الأوصاف والعبارات المذكورة في التغريدات فيها إثارة للرأي العام وعدم تقديم المصلحة العامة للرياضة بالإساءة والتشهير ضد اتحاد القدم وتحديداً رئيسه، وعدم الولاء للاتحاد، مما يستوجب تدخل رئيس هيئة الرياضة وتطبيق اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وغرد "بارباع" عن القرار المتوقع اتخاذه بحق رئيس نادي النصر وفقاً للنظام قائلاً: المادتان ٣٦ و٩٤ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية تعطي الحق لرئيس هيئة الرياضة بإعفاء رئيس النادي أو حل مجلس الإدارة خصوصاً أنهم مكلفون وليسوا منتخبين، وفي حال الإعفاء تطبيقاً للمادة ٩٤ فيمكن لرئيس "النصر" الطعن على القرار أمام ديوان المظالم.

كما تحدث "بارباع" عن الشق الجنائي في تغريدات رئيس "النصر": وفي الشق الجنائي، فإن الأوصاف التي تمّت مباشرةً وبصريح العبارة ضد قصي الفواز من ناحية الفشل والتصريحات الهزيلة، ونشرها أمام الملأ في مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بالرجل؛ فهي تعطي الحق له بإقامة دعوى شخصية وفق نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وكان رئيس نادي النصر سعود آل سويلم قد هاجم قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك عبر تغريدات عدة، بثها عبر حسابه في "تويتر"، واصفاً إياه بالرجل الفاشل إدارياً وعملياً.