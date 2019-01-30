، نائب لبناني: تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة.. والسبت كحد أقصى ،

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ذكر النائب اللبناني عبد الرحيم مراد في مقابلة مع تلفزيون الجديد، اليوم (الأربعاء)؛ أن "الحكومة اللبنانية قد تتشكل في غضون 48 ساعة، وقد يكون السبت المقبل أقصى يوم"، بحسب ما أفادت "رويترز".
و"مراد" هو أحد النواب السنة الستة المؤيدين لميليشيا "حزب الله"، وشكل تمثيلهم في مجلس الوزراء إحدى العقبات العديدة أمام تشكيل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للحكومة.
وكان "الحريري" قد أشار أمس إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا في جهود تشكيل حكومة جديدة؛ مما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.
وكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، المنتمي إلى حزب القوات اللبنانية المناهض لـ"حزب الله" على "تويتر": "وأخيرًا خلصت الجمعة 1 فبراير 2019".
ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة لمعالجة مشكلاته الاقتصادية الواسعة، التي تشمل دينًا عامًّا يساوي 150 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي وانخفاض النمو على مدى سنوات.
نائب لبناني: تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة.. والسبت كحد أقصىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
ذكر النائب اللبناني عبد الرحيم مراد في مقابلة مع تلفزيون الجديد، اليوم (الأربعاء)؛ أن "الحكومة اللبنانية قد تتشكل في غضون 48 ساعة، وقد يكون السبت المقبل أقصى يوم"، بحسب ما أفادت "رويترز".
و"مراد" هو أحد النواب السنة الستة المؤيدين لميليشيا "حزب الله"، وشكل تمثيلهم في مجلس الوزراء إحدى العقبات العديدة أمام تشكيل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للحكومة.
وكان "الحريري" قد أشار أمس إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا في جهود تشكيل حكومة جديدة؛ مما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.
وكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، المنتمي إلى حزب القوات اللبنانية المناهض لـ"حزب الله" على "تويتر": "وأخيرًا خلصت الجمعة 1 فبراير 2019".
ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة لمعالجة مشكلاته الاقتصادية الواسعة، التي تشمل دينًا عامًّا يساوي 150 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي وانخفاض النمو على مدى سنوات.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
05:14 PM
"رياشي" أشار إلى أن تكوينها سينتهي الجمعة
ذكر النائب اللبناني عبد الرحيم مراد في مقابلة مع تلفزيون الجديد، اليوم (الأربعاء)؛ أن "الحكومة اللبنانية قد تتشكل في غضون 48 ساعة، وقد يكون السبت المقبل أقصى يوم"، بحسب ما أفادت "رويترز".
و"مراد" هو أحد النواب السنة الستة المؤيدين لميليشيا "حزب الله"، وشكل تمثيلهم في مجلس الوزراء إحدى العقبات العديدة أمام تشكيل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للحكومة.
وكان "الحريري" قد أشار أمس إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا في جهود تشكيل حكومة جديدة؛ مما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.
وكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، المنتمي إلى حزب القوات اللبنانية المناهض لـ"حزب الله" على "تويتر": "وأخيرًا خلصت الجمعة 1 فبراير 2019".
ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة لمعالجة مشكلاته الاقتصادية الواسعة، التي تشمل دينًا عامًّا يساوي 150 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي وانخفاض النمو على مدى سنوات.
، نائب لبناني: تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة.. والسبت كحد أقصى ،
المصدر : الخليج 365
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