، الملتقى السعودي الإماراتي يستعرض مستقبل الفرص الاستثمارية بين البلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق فعالياته غداً بالرياض بحضور وزير التجارة ومختصين من الجانبين

تنطلق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني غدًا في فندق الريتز كار لوتون بالرياض، بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي.

ويخطب في جلسة الافتتاح للملتقى كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الإماراتي محمد ثاني مرشد الرميثي.

ويحظى هذا الحضور المميز بالاطلاع على مشروعات رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية بشقيها الإنتاجية والخدمية، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية الإماراتية.

وستشمل أجندة الملتقى عقد جلستين، يترأس الجلسة الأولى نائب رئيس أتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس،

وتتناول محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية. أما الجلسة الثانية يترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد ويتناول المتحدثون فيها مستقبل الشراكة السعودي الإماراتي، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات رؤية المملكة 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار.

وتختتم جلستا الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية تناقش الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.

ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي امتداداً للملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي انعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في أكتوبر العام 2017م تحت شعار “معاً-أبداً” بمشاركة واسعة من الوزارات والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين، وكان من بين توصياته أن ينعقد الملتقى كل عامين بما يسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017م بلغ 90.2 مليار ريال، مقابل 73.7 مليار ريال في عام 2016م، بزيادة بلغت 16.4 مليار ريال، وهي أعلى قيمة لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة.