، عن شهر يناير.. ووسط ترقب بقية الإدارات بصرفها.. "تعليم محايل" تودع فارق العلاوة لمنسوبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أودعت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير فروقات العلاوة السنوية عن شهر يناير الجاري في حسابات منسوبيها.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم.

وكان وزير التعليم قد غرّد على حسابه بـ"تويتر" بتوجيهه بصرف فارق العلاوة المتبقي بقوله: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، فقد وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.

يأتي هذا فيما لا تزال الكثير من الإدارات لم تصرف العلاوة حتى الآن، وسط انتظار المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات لها.