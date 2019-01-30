، فنزويلا.. "مادورو" يلين موقفه دون مساس بمنصبه ،

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أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، استعداده لإجراء انتخابات تشريعية؛ لتخفيف حدة الضغوط التي يتعرض لها نظامه، في إطار صراعه على السلطة مع رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي عيّن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وقال "مادورو" في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء أوردتها "فرانس برس": "سيكون جيداً إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة مبكرة. سيكون ذلك شكلاً جيداً من النقاش السياسي، وحلاً جيداً من خلال التصويت الشعبي".
وأضاف مستدركاً: "إن الانتخابات الرئاسية أجريت منذ أقلّ من عام، منذ عشرة أشهر، إن أراد الإمبرياليون انتخابات رئاسية جديدة، فلينتظروا العام 2025".
وعرض الرئيس الفنزويلي "الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المعارضة، لإجراء محادثات من أجل خير فنزويلا، ومن أجل السلام ومستقبلها".
وتستعدّ المعارضة الفنزويلية للتظاهر اليوم؛ لإقناع الجيش الداعم الرئيسي لـ"مادورو" بالتخلي عنه، والاعتراف بالمعارض خوان غوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
فنزويلا.. "مادورو" يلين موقفه دون مساس بمنصبهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، استعداده لإجراء انتخابات تشريعية؛ لتخفيف حدة الضغوط التي يتعرض لها نظامه، في إطار صراعه على السلطة مع رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي عيّن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وقال "مادورو" في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء أوردتها "فرانس برس": "سيكون جيداً إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة مبكرة. سيكون ذلك شكلاً جيداً من النقاش السياسي، وحلاً جيداً من خلال التصويت الشعبي".
وأضاف مستدركاً: "إن الانتخابات الرئاسية أجريت منذ أقلّ من عام، منذ عشرة أشهر، إن أراد الإمبرياليون انتخابات رئاسية جديدة، فلينتظروا العام 2025".
وعرض الرئيس الفنزويلي "الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المعارضة، لإجراء محادثات من أجل خير فنزويلا، ومن أجل السلام ومستقبلها".
وتستعدّ المعارضة الفنزويلية للتظاهر اليوم؛ لإقناع الجيش الداعم الرئيسي لـ"مادورو" بالتخلي عنه، والاعتراف بالمعارض خوان غوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
04:52 PM
عرض إجراء محادثات مع المعارضة
أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، استعداده لإجراء انتخابات تشريعية؛ لتخفيف حدة الضغوط التي يتعرض لها نظامه، في إطار صراعه على السلطة مع رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي عيّن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وقال "مادورو" في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء أوردتها "فرانس برس": "سيكون جيداً إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة مبكرة. سيكون ذلك شكلاً جيداً من النقاش السياسي، وحلاً جيداً من خلال التصويت الشعبي".
وأضاف مستدركاً: "إن الانتخابات الرئاسية أجريت منذ أقلّ من عام، منذ عشرة أشهر، إن أراد الإمبرياليون انتخابات رئاسية جديدة، فلينتظروا العام 2025".
وعرض الرئيس الفنزويلي "الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المعارضة، لإجراء محادثات من أجل خير فنزويلا، ومن أجل السلام ومستقبلها".
وتستعدّ المعارضة الفنزويلية للتظاهر اليوم؛ لإقناع الجيش الداعم الرئيسي لـ"مادورو" بالتخلي عنه، والاعتراف بالمعارض خوان غوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
، فنزويلا.. "مادورو" يلين موقفه دون مساس بمنصبه ،
المصدر : الخليج 365
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