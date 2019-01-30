، مجلس القضاء يعقد اللقاء الدوري لرؤساء الاستئناف.. صباح غدٍ ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "الصمعاني".. في إطار مساعي دعم منظومة العمل القضائي

يعقد المجلس الأعلى للقضاء، بمقره بالرياض صباح يوم غدٍ الخميس، اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة، تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وقال الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد: اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

وأضاف: اللقاء مع رؤساء المحاكم سيبحث تفعيل قضاء الاستئناف، ومهام وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور محاكم الاستئناف الرقابي.

وأشاد "الفهيد" بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن عدد قضاة الاستئناف يتجاوز 350 قاضياً، موزعين على محاكم الاستئناف الـ 15 في مناطق المملكة.