محمد بن مسعود - الدمام - يمثل رؤية استراتيجية للمحافظة على آثار المملكة وعرضها محلياً ودولياً حصد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة للعام 2019، باعتباره يمثل رؤية استراتيجية لحماية تراث المملكة وآثارها والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً. جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمجلة "أريبيان بزنس" الذي أقيم في الرياض، وشهد تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة. برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث يحصد جائزة أفضل مبادرة حكومية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-30 حصد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة للعام 2019، باعتباره يمثل رؤية استراتيجية لحماية تراث المملكة وآثارها والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً. جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمجلة "أريبيان بزنس" الذي أقيم في الرياض، وشهد تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة. 30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440 03:57 PM يمثل رؤية استراتيجية للمحافظة على آثار المملكة وعرضها محلياً ودولياً يمثل رؤية استراتيجية للمحافظة على آثار المملكة وعرضها محلياً ودولياً حصد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة للعام 2019، باعتباره يمثل رؤية استراتيجية لحماية تراث المملكة وآثارها والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً. جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمجلة "أريبيان بزنس" الذي أقيم في الرياض، وشهد تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة. ، برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث يحصد جائزة أفضل مبادرة حكومية ،

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