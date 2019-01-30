، "آل الشيخ" يشدد على الحرص على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحربي": إذا لم تكن المدرسة آمنة فلن تتحقق لنا نواتج التعلم

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الحرص على أمن وسلامة الطلاب والطالبات يعد أحد مهام المدرسة، موضحاً في هذا الصدد أن الهدف الرئيسي من العملية التعليمية هو تعليم أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمحافظة عليهم ونقلهم إلى مستوى علمي طموح.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" خلال كلمته التي ألقاها اليوم لدى تدشينه حفل مشروع الحراسات الأمنية ضمن مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية بأن ذلك لن يتحقق من دون تكامل المنظومة التربوية والمجتمعية بين الإدارة والمنزل والمجتمع والمدرسة.

وخاطب "آل الشيخ" حضور الحفل من منسوبي الأمن والسلامة المدرسية قائلاً: "أنتم شركاء ومسؤولون مع قيادات المدراس وأولياء الأمور لتحقيق هدف سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

بدوره، أكد المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بـوزارة التعليم د. ماجد الحربي: "إذا لم تكن المدرسة آمنة فلن تتحقق لنا نواتج تعلم لذلك جاءت هذه المبادرة المهمة، مشيراً إلى أن الوزارة في عام 2016 استطاعت توفير 4850 وظيفة وزعت على مناطق المملكة، مضيفاً: "بدأنا هذا العام بـ5270 حارساً وُزعوا على جميع إدارات ومكاتب التعليم، لافتاً إلى حصولهم على نسبة رضى قاربت 97% من قبل قادة المدارس على أداء زملائه في الحراسات الأمنية".

وفي نهاية الحفل، كرّم الوزير "آل الشيخ" مجموعة من الجهات التي كان لها دور في إنجاز مشروع الحراسات الأمنية، ضمن مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية.