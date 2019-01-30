محمد بن مسعود - الدمام - فريق طبي يجمع العينات من موقع وفاة الحيوان لإرسالها للمختبر استنفر القسم البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث عقب نفوق حيوان المها بالمحافظة، حيث بدأ فريق من الأطباء البيطريين بإجراء فحص تشريحي لهذا الحيوان بعد نفوقه. وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن مكتب الوزارة بدأ بمتابعة حالة النفوق فور ظهورها وأخذ عينات من جميع المواد الموجودة في مواقع النفوق، وإرسالها لمختبر التشخيص البيطري ومختبر الجودة؛ للوقوف على المسبب المرضي الذي أدى لذلك. نفوق "المها" بالليث يستنفر "البيئة".. وفحص تشريحي لمعرفة السبب عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-01-30 استنفر القسم البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث عقب نفوق حيوان المها بالمحافظة، حيث بدأ فريق من الأطباء البيطريين بإجراء فحص تشريحي لهذا الحيوان بعد نفوقه. وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن مكتب الوزارة بدأ بمتابعة حالة النفوق فور ظهورها وأخذ عينات من جميع المواد الموجودة في مواقع النفوق، وإرسالها لمختبر التشخيص البيطري ومختبر الجودة؛ للوقوف على المسبب المرضي الذي أدى لذلك. 30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440 03:54 PM فريق طبي يجمع العينات من موقع وفاة الحيوان لإرسالها للمختبر فريق طبي يجمع العينات من موقع وفاة الحيوان لإرسالها للمختبر استنفر القسم البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث عقب نفوق حيوان المها بالمحافظة، حيث بدأ فريق من الأطباء البيطريين بإجراء فحص تشريحي لهذا الحيوان بعد نفوقه. وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن مكتب الوزارة بدأ بمتابعة حالة النفوق فور ظهورها وأخذ عينات من جميع المواد الموجودة في مواقع النفوق، وإرسالها لمختبر التشخيص البيطري ومختبر الجودة؛ للوقوف على المسبب المرضي الذي أدى لذلك. ، نفوق "المها" بالليث يستنفر "البيئة".. وفحص تشريحي لمعرفة السبب ،

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