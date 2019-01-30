، الرياض.. "الشبانة" يستقبل سفيري الهند والصين لدى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث معهما الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.

كما استقبل الوزير أيضاً، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.