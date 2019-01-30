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استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.
كما استقبل الوزير أيضاً، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.
وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
الرياض.. "الشبانة" يستقبل سفيري الهند والصين لدى المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-30
استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.
كما استقبل الوزير أيضاً، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.
وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
03:50 PM
بحث معهما الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية
استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.
كما استقبل الوزير أيضاً، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.
وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
، الرياض.. "الشبانة" يستقبل سفيري الهند والصين لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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