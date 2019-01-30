، "تعليم الطائف" تودع كامل العلاوة السنوية لمنسوبيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 3 أيام فقط من التوجيه الصادر عن وزير التعليم

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، قبل قليل، العلاوة السنوية كاملة عن شهر يناير الحالي في حسابات منسوبيها.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم.

وكان وزير التعليم قد قال يوم الأحد الماضي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، فقد وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.

وما زالت الكثير من الإدارات لم تصرف العلاوة حتى الآن، وسط انتظار المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات لها.