«الطيران المدني» لعموم المسافرين: حقكم محفوظ في حال إلغاء الرحلة

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين أنَّه في حالة ألغى الناقل الجوي رحلة العميل فإنَّ حقه محفوظ ومكفول؛ تماشيًا مع لائحة حماية العملاء التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للعميل في حالة إلغاء الرحلة، الاختيار بين السفر على رحلة أخرى لذات الناقل أو غيره، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%)، فيما يحق للعميل عند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة في الحالات التالية: إلغاء رحلة داخلية (قبل 7 أيام)، وإلغاء رحلة دولية (قبل 14 يومًا).

ويأتِي هذا الإجراء ضمن توجُّه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، التي تهدف بشكل محدَّد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار «حقك محفوظ»، والذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلًا عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أوضحت الأسبوع الماضي الإجراءات المتبعة إن تأخَّرت الرحلات عن الوقت المحدَّد للإقلاع، وذلك بهدف تسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز مبدأ الشفافية، والتأكيد على حقوق المسافر.

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع، فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

وخصصت الهيئة حسابًا لحماية العملاء في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (@gacacare) بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة (@ksagaca) ورقم الهاتف (8001168888) لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة، ويمكن الاطلاع على اللائحة بشكل مفصل عبر الدخول لموقع الهيئة على شبكة الإنترنت https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home.

يذكر أنَّ إطلاق لائحة حماية العملاء، يأتِي ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.