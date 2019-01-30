مصادر لـ «عاجل»: حسابات تركي بن مقرن على مواقع التواصل «وهمية»

علمت «عاجل» أن حسابات تم تدشينها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي باسم الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز، ليست حقيقية.

وقالت مصادر لـ «عاجل»، إنه لا توجد أي حسابات للأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز، على منصات التواصل الاجتماعي، وأن ما يتم ترويجه عبر صفحات وحسابات تحمل اسمه لا يمت له بشيء من الصلة.

ومؤخرًا، ظهرت بعض الحسابات التي تحمل اسم الأمير تركي بن مقرن، تم تدشينها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها «تويتر»، تزعم اعتزامه منح هدايا وأموال للمعلقين الذين يبدون إعجابهم على التغريدات التي تنشرها تلك الحسابات.

وتمثل الحسابات الوهمية إحدى أدوات التحايل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وغالبًا ما تستهدف فئات بأعينها، عبر إطلاق وعود زائفة عن هدايا مالية وعينية .