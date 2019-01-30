اجتماعي/ مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة يتفقد مركز تعاطف للرعاية النهارية



الباحة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشايق أمس، مركز تعاطف للرعاية النهارية التابع لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة، وذلك للاطلاع على جهود المركز في رعاية الأطفال من ذوي الإضطرابات النمائية .

وأشاد الشايق بالجهود التي يبذلها المركز في تحقيق أهدافه من خلال تقديم التدريب والتأهيل والعلاج المساندة للملتحقين ،مبديًا إعجابه بتسخير الجهود لخدمة الأطفال ومتابعة أسرهم من خلال إدارة المركز .

// انتهى //

17:03ت م

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الباحة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشايق أمس، مركز تعاطف للرعاية النهارية التابع لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة، وذلك للاطلاع على جهود المركز في رعاية الأطفال من ذوي الإضطرابات النمائية .وأشاد الشايق بالجهود التي يبذلها المركز في تحقيق أهدافه من خلال تقديم التدريب والتأهيل والعلاج المساندة للملتحقين ،مبديًا إعجابه بتسخير الجهود لخدمة الأطفال ومتابعة أسرهم من خلال إدارة المركز .// انتهى //17:03ت م0171

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