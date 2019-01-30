

حائل 24 جمادي الأول 1440 هالموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، وعددا من مسؤولي الهيئة .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي المهندس والوفد المرافق ،ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها الهيئة والتطور الذي طرأ على أعمالها،متطلعاً سموه لمزيد من الجهود التوعوية بالأنظمة الخاصة بالزكاة والضريبة.

وأعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة حائل واستماعهم لتوجيهاته ،مثمناً لسموه حرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمنطقة.

// انتهى //

17:02ت م

0170



حائل 24 جمادي الأول 1440 هالموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، وعددا من مسؤولي الهيئة .وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي المهندس والوفد المرافق ،ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها الهيئة والتطور الذي طرأ على أعمالها،متطلعاً سموه لمزيد من الجهود التوعوية بالأنظمة الخاصة بالزكاة والضريبة.وأعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة حائل واستماعهم لتوجيهاته ،مثمناً لسموه حرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمنطقة.// انتهى //17:02ت م0170

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل محافظ هيئة الزكاة والدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.