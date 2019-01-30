السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستعرض مع أمين المنطقة سير أعمال مهرجان الزيتون



سكاكا 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي .

واستعرض سموه معه سير العمل في المهرجان الدولي لزيتون الجوف الثاني عشر، والذي افتتحه سمو أمير المنطقة الأسبوع الماضي ووجه بتمديد فترته لعشرة أيام أخرى .

وأكد سمو نائب أمير المنطقة أن مهرجانات المنطقة تشهد في كل عام تطوراً ملحوظة في التنظيم والأداء وتنوع الفعاليات، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ومتابعة سموه الشخصية .

وأعرب عن شكره لأمين المنطقة والعاملين معه في هذه المهرجانات والتي تحقق نجاحات متتالية ولله الحمد .

17:02ت م

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سكاكا 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي .واستعرض سموه معه سير العمل في المهرجان الدولي لزيتون الجوف الثاني عشر، والذي افتتحه سمو أمير المنطقة الأسبوع الماضي ووجه بتمديد فترته لعشرة أيام أخرى .وأكد سمو نائب أمير المنطقة أن مهرجانات المنطقة تشهد في كل عام تطوراً ملحوظة في التنظيم والأداء وتنوع الفعاليات، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ومتابعة سموه الشخصية .وأعرب عن شكره لأمين المنطقة والعاملين معه في هذه المهرجانات والتي تحقق نجاحات متتالية ولله الحمد .17:02ت م0169

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