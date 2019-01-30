

لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم تحديثاً لحالة الطقس في البلاد حذر خلاله من استمرار تساقط الجليد بكثافة حتى نهار غد الخميس.

وتوقع المكتب قدوم عاصفة ثلجية باردة في الأجزاء الشمالية من البلاد ابتداءً من مساء اليوم وحتى نهار الغد، محذراً من تساقط الجليد بكثافة في الأجزاء الجنوبية من البلاد في نفس الوقت.

وأدى تساقط الجليد بكثافة وتراكم الثلوج إلى إغلاق العديد من المدارس والطرقات في اسكتلندا، كما أغلقت سلطات الطيران المدني صباح اليوم مدرجات مطاري مانشستر وليفربول بسبب سوء الأحوال الجوية.

// انتهى //

17:02ت م

0165



لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم تحديثاً لحالة الطقس في البلاد حذر خلاله من استمرار تساقط الجليد بكثافة حتى نهار غد الخميس.وتوقع المكتب قدوم عاصفة ثلجية باردة في الأجزاء الشمالية من البلاد ابتداءً من مساء اليوم وحتى نهار الغد، محذراً من تساقط الجليد بكثافة في الأجزاء الجنوبية من البلاد في نفس الوقت.وأدى تساقط الجليد بكثافة وتراكم الثلوج إلى إغلاق العديد من المدارس والطرقات في اسكتلندا، كما أغلقت سلطات الطيران المدني صباح اليوم مدرجات مطاري مانشستر وليفربول بسبب سوء الأحوال الجوية.// انتهى //17:02ت م0165

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من استمرار تساقط الجليد حتى نهار الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.