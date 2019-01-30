

طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي ‏الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر محافظة طبرجل اليوم ، رئيس المحكمة العامة في طبرجل الشيخ سعد بن عبدالرحمن الهويمل، وقضاة المحكمة، الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة .

ودعا الجميع الله تعالى أن يعين سموه على خدمة المنطقة وأهلها ، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من دعم لا محدود لجميع قطاعات الدولة.

حضر الاستقبال، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي .

//انتهى//

16:19ت م

0163



طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي ‏الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر محافظة طبرجل اليوم ، رئيس المحكمة العامة في طبرجل الشيخ سعد بن عبدالرحمن الهويمل، وقضاة المحكمة، الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة .ودعا الجميع الله تعالى أن يعين سموه على خدمة المنطقة وأهلها ، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من دعم لا محدود لجميع قطاعات الدولة.حضر الاستقبال، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي .//انتهى//16:19ت م0163

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس محكمة طبرجل وقضاة المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.