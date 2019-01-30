السعودية اليوم / أمير الجوف يزور طبرجل ويلتقي المحافظ ورؤساء المراكز



طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بزيارة لمحافظة طبرجل ضمن زياراته لمحافظات ومراكز المنطقة.

واستقبل سموه في مقر المحافظة، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ورؤساء المراكز التابعة والموظفين في المحافظة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بهم, مستمعاً عن مستوى سير العمل في الأجهزة الحكومية في المحافظة والمراكز التابعة، حيث أكد أهمية متابعة وتفقد أحوال المواطنين في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وناقش سمو أمير المنطقة, عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما يضمن سير العمل للمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترضها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.

وفي نهاية اللقاء، أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بين المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

//انتهى//

16:13ت م

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طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بزيارة لمحافظة طبرجل ضمن زياراته لمحافظات ومراكز المنطقة.واستقبل سموه في مقر المحافظة، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ورؤساء المراكز التابعة والموظفين في المحافظة .وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بهم, مستمعاً عن مستوى سير العمل في الأجهزة الحكومية في المحافظة والمراكز التابعة، حيث أكد أهمية متابعة وتفقد أحوال المواطنين في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وناقش سمو أمير المنطقة, عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما يضمن سير العمل للمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترضها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.وفي نهاية اللقاء، أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بين المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.//انتهى//16:13ت م0160

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