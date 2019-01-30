السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الملك سعود



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس.

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الملك سعود، لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن جامعة الملك سعود مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث العلمية والدراسات والتدريب وبناء القدرات وبرامج الأعمال التطوعية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض للطرفين، وتبادل المواد العلمية و الخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية، وتبني نشر الأخبار والمعلومات والبرامج لكلا الجانبين، وتسهيل عملية الربط الإلكترونية إن استدعت الحاجة لذلك.

وتأتي هذه المذكرة تجسيدًا للنهضة التي تعيشها المملكة العربية

//انتهى//

16:03ت م

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الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس.وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الملك سعود، لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات.ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن جامعة الملك سعود مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف المذكرة إلى تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث العلمية والدراسات والتدريب وبناء القدرات وبرامج الأعمال التطوعية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض للطرفين، وتبادل المواد العلمية و الخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية، وتبني نشر الأخبار والمعلومات والبرامج لكلا الجانبين، وتسهيل عملية الربط الإلكترونية إن استدعت الحاجة لذلك.وتأتي هذه المذكرة تجسيدًا للنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة ، واستنادًا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على دعم القطاع غير الربحي وتوسيع نطاق عمله، وتفعيلاً لدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تأكيد الدور السامي لمملكة الإنسانية في الداخل والخارج، وإكمالاً للرسالة التي يحملها المركز وجامعة الملك سعود، وإسهامًا منهما في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بين الجانبين.//انتهى//16:03ت م0154

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