لجين عمران تتحدث عن معاناتها في تربية الحيوانات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران أنها قامت بتربية أنواع مختلفة من الحيوانات، وتحدثت عن معاناته مع كل نوع منهم.

الإعلامية السعودية نشرت صورة لها مع أرنب في حديقة منزلها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “جربت تربية أنواع مختلفة من الحيوانات.. خيل، قرد، قطوة، كلب، طيور”.

لجين كشفت عن عيوب كل منهم، بقولها: “الخيل تربيته مكلفة.. القرد قلب البيت سيرك.. القطوة أنانية وجاحدة.. الكلب كان صغير بس صوته عالي وفضحنا عند الجيران ودائما يحاول يهجم، متقمص دور الأسد.. الطيور ألطف شيء”.

وعبرت عن حبها لتربية الأرانب، بقولها: “لكن الأرانب اللي شفتها اليوم عالم ثان لولا أنهم يحفرون الحديقة ويخربون أساس البناء، كان مليت البيت منه حيوانات أليفة ولطيفة وجميلة”.

وكانت لجين عمران قد احتفلت مؤخرا بزفاف ابنتها “جيلان” إلى عريسها ريان في البحرين، مساء الجمعة 21 ديسمبر، بحضور نخبة من المشاهير ورجال الأعمال العرب.

لجين شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، إلا أنها حرصت على إخفاء وجه ابنتها في كل الصور، وهو ما أثار تساؤلات جمهورها عن سبب إخفائها لوجه ابنتها.

الإعلامية السعودية ردت على هذه التساؤلات، من خلال تغريدة لها على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، حيث أكدت أن ذلك يعود لرغبة ابنتها.