، "السحيمي" يرأس الاجتماع الـ27 للجنة الفرعية للدفاع المدني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقش محافظ ينبع رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني سعد بن مرزوق السحيمي، معالجة وضع المواقع المنخفضة ومواقع تجمع مياه الأمطار، ومعالجة الوضع الحالي للورش والمستودعات ومعارض السيارات، ووضع سوق المواشي والأعلاف.
وأكد على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، ومعالجة وضع منطقة شرق سد الهيئة الملكية بينبع "الحجر"، والعمل على تنظيف وصيانة عبارات تصريف السيول.
جاء ذلك بعد أن رأس، اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرين، بصالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الإدارات الحكومية والجهات الأمنية.
وجرى خلال اللقاء عرض نتائج وتوصيات الاجتماع السادس والعشرين للجنة الفرعية، وما تم إنجازه منها وما لم يتم إنجازه.
وناقش الاجتماع موضوع الأحياء العشوائية ومناهل الرمال ومخاطر الآبار بأنواعها كافة، ومناقشة توفير مواقف لناقلات المواد الخطرة خارج الأحياء السكنية، وتفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة في المصالح الحكومية.
وبحث اقتراح مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بينبع، يتضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات والأندية الرياضية والثقافية، بما يعزز ويسهم في تفعيل الدور الوقائي والتوعوي على مدار العام، بإقامة البرامج التوعوية والتثقيفية لشرائح المجتمع المختلفة.
"السحيمي" يرأس الاجتماع الـ27 للجنة الفرعية للدفاع المدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
ناقش محافظ ينبع رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني سعد بن مرزوق السحيمي، معالجة وضع المواقع المنخفضة ومواقع تجمع مياه الأمطار، ومعالجة الوضع الحالي للورش والمستودعات ومعارض السيارات، ووضع سوق المواشي والأعلاف.
وأكد على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، ومعالجة وضع منطقة شرق سد الهيئة الملكية بينبع "الحجر"، والعمل على تنظيف وصيانة عبارات تصريف السيول.
جاء ذلك بعد أن رأس، اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرين، بصالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الإدارات الحكومية والجهات الأمنية.
وجرى خلال اللقاء عرض نتائج وتوصيات الاجتماع السادس والعشرين للجنة الفرعية، وما تم إنجازه منها وما لم يتم إنجازه.
وناقش الاجتماع موضوع الأحياء العشوائية ومناهل الرمال ومخاطر الآبار بأنواعها كافة، ومناقشة توفير مواقف لناقلات المواد الخطرة خارج الأحياء السكنية، وتفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة في المصالح الحكومية.
وبحث اقتراح مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بينبع، يتضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات والأندية الرياضية والثقافية، بما يعزز ويسهم في تفعيل الدور الوقائي والتوعوي على مدار العام، بإقامة البرامج التوعوية والتثقيفية لشرائح المجتمع المختلفة.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
03:05 PM
ناقش محافظ ينبع رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني سعد بن مرزوق السحيمي، معالجة وضع المواقع المنخفضة ومواقع تجمع مياه الأمطار، ومعالجة الوضع الحالي للورش والمستودعات ومعارض السيارات، ووضع سوق المواشي والأعلاف.
وأكد على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، ومعالجة وضع منطقة شرق سد الهيئة الملكية بينبع "الحجر"، والعمل على تنظيف وصيانة عبارات تصريف السيول.
جاء ذلك بعد أن رأس، اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرين، بصالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الإدارات الحكومية والجهات الأمنية.
وجرى خلال اللقاء عرض نتائج وتوصيات الاجتماع السادس والعشرين للجنة الفرعية، وما تم إنجازه منها وما لم يتم إنجازه.
وناقش الاجتماع موضوع الأحياء العشوائية ومناهل الرمال ومخاطر الآبار بأنواعها كافة، ومناقشة توفير مواقف لناقلات المواد الخطرة خارج الأحياء السكنية، وتفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة في المصالح الحكومية.
وبحث اقتراح مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بينبع، يتضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات والأندية الرياضية والثقافية، بما يعزز ويسهم في تفعيل الدور الوقائي والتوعوي على مدار العام، بإقامة البرامج التوعوية والتثقيفية لشرائح المجتمع المختلفة.
، "السحيمي" يرأس الاجتماع الـ27 للجنة الفرعية للدفاع المدني ،
المصدر : الخليج 365
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