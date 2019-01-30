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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد بندر عسيري مدير شرطة ذهبان إلى رتبة "مقدم".
جاء ذلك ضمن ترقية عدد من الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.
وأكد "عسيري" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.
ترقية مدير شرطة ذهبان إلى "مقدم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد بندر عسيري مدير شرطة ذهبان إلى رتبة "مقدم".
جاء ذلك ضمن ترقية عدد من الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.
وأكد "عسيري" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
03:02 PM
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد بندر عسيري مدير شرطة ذهبان إلى رتبة "مقدم".
جاء ذلك ضمن ترقية عدد من الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.
وأكد "عسيري" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.
، ترقية مدير شرطة ذهبان إلى "مقدم" ،
المصدر : الخليج 365
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