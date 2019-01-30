، ترقية مدير شرطة ذهبان إلى "مقدم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد بندر عسيري مدير شرطة ذهبان إلى رتبة "مقدم".

جاء ذلك ضمن ترقية عدد من الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

وأكد "عسيري" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.