، "تعظيم البلد الحرام" يتيح فرص الالتحاق بفرَقه التطوعية التخصصية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي": البرنامج مجاني والمتقدم يحصل على شهادة بساعات تطوعية

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، عن إمكانية التحاق الراغبين في تطوير مهاراتهم التطوعية في خدمة البلد الحرام من خلال مشاركتهم ضمن فرقه التخصصية التي تشمل "التصوير، والمسرح، والرسم والخط، والمواساة، وذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي لـ"الخليج 365": وحدة العمل التطوعي في المشروع تهدف إلى تكوين فرق مستدامة تقدم مبادرات نوعية للمجتمع، إضافةً إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف: البرنامج الذي سينخرط فيه المتطوعون من خلال هذه الفرق هو برنامج مجاني، ويحصل المشارك فيه على شهادة بساعاته التطوعية، والتسجيل فيه متاح للشباب الذكور من ١٧ إلى ٢٥ عاماً، ويفضل أن تكون لديهم تجربة في العمل التطوعي، ويكون ذلك عبر الرابط التالي: http://cutt.us/d3bGN.