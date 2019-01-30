، منصة "أبشر توظيف" تحقق أرقاماً قياسية في استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية ،

- 1/2
- 2/2
حققت منصة "أبشر توظيف" خلال الـ5 أعوام السابقة، رقماً قياسياً في استقبال وإدارة طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية والوزارات (رئاسة أمن الدولة، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة)؛ حيث فاقت طلبات التوظيف 3.085.000 طلب، ومعدل نمو تجاوز 400% مقارنة بالعام 2014م الذي انطلقت فيه.
وتُعد منصة "أبشر توظيف" منصةً رقميةً يديرها مركز المعلومات الوطني، تُعنى باستقبال وإدارة طلبات التوظيف للوزارات العسكرية والقطاعات ذات العلاقة؛ من أجل إتاحة فرص أفضل لإيجاد مرشحين للوظائف، ولتحل محل الطرق التقليدية في التوظيف، التي كانت تعتمد على قيام الشخص الراغب في الالتحاق بالوظيفة تقديم السير الذاتية والخطابات في ملف علاقي يحتوي على استمارة طلب التقديم وبعض المستندات والوثائق المهمة، ومن ثم الحضور للجهة المعلنة وعمل المقابلات الشخصية.
وتتيح منصة "أبشر توظيف" التواصل بين الأطراف المعنية؛ حيث تقوم أولاً بنشر وإتاحة المعلومات الأساسية حول الوظيفة؛ مما يتيح للخريجين والراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري معرفةَ كل الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقدم إلكترونياً على الوظائف المتاحة من خلال بياناتهم المسجلة في الأنظمة الحكومية المختلفة؛ حيث تتم معالجة البيانات وفرزها وفق المعايير المحددة من القطاع أو الجهة المعنية؛ مما يوفر قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة.
منصة "أبشر توظيف" تحقق أرقاماً قياسية في استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكريةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-30
حققت منصة "أبشر توظيف" خلال الـ5 أعوام السابقة، رقماً قياسياً في استقبال وإدارة طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية والوزارات (رئاسة أمن الدولة، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة)؛ حيث فاقت طلبات التوظيف 3.085.000 طلب، ومعدل نمو تجاوز 400% مقارنة بالعام 2014م الذي انطلقت فيه.
وتُعد منصة "أبشر توظيف" منصةً رقميةً يديرها مركز المعلومات الوطني، تُعنى باستقبال وإدارة طلبات التوظيف للوزارات العسكرية والقطاعات ذات العلاقة؛ من أجل إتاحة فرص أفضل لإيجاد مرشحين للوظائف، ولتحل محل الطرق التقليدية في التوظيف، التي كانت تعتمد على قيام الشخص الراغب في الالتحاق بالوظيفة تقديم السير الذاتية والخطابات في ملف علاقي يحتوي على استمارة طلب التقديم وبعض المستندات والوثائق المهمة، ومن ثم الحضور للجهة المعلنة وعمل المقابلات الشخصية.
وتتيح منصة "أبشر توظيف" التواصل بين الأطراف المعنية؛ حيث تقوم أولاً بنشر وإتاحة المعلومات الأساسية حول الوظيفة؛ مما يتيح للخريجين والراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري معرفةَ كل الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقدم إلكترونياً على الوظائف المتاحة من خلال بياناتهم المسجلة في الأنظمة الحكومية المختلفة؛ حيث تتم معالجة البيانات وفرزها وفق المعايير المحددة من القطاع أو الجهة المعنية؛ مما يوفر قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
02:11 PM
فاقت الـ3 ملايين طلب بزيادة 400%
حققت منصة "أبشر توظيف" خلال الـ5 أعوام السابقة، رقماً قياسياً في استقبال وإدارة طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية والوزارات (رئاسة أمن الدولة، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة)؛ حيث فاقت طلبات التوظيف 3.085.000 طلب، ومعدل نمو تجاوز 400% مقارنة بالعام 2014م الذي انطلقت فيه.
وتُعد منصة "أبشر توظيف" منصةً رقميةً يديرها مركز المعلومات الوطني، تُعنى باستقبال وإدارة طلبات التوظيف للوزارات العسكرية والقطاعات ذات العلاقة؛ من أجل إتاحة فرص أفضل لإيجاد مرشحين للوظائف، ولتحل محل الطرق التقليدية في التوظيف، التي كانت تعتمد على قيام الشخص الراغب في الالتحاق بالوظيفة تقديم السير الذاتية والخطابات في ملف علاقي يحتوي على استمارة طلب التقديم وبعض المستندات والوثائق المهمة، ومن ثم الحضور للجهة المعلنة وعمل المقابلات الشخصية.
وتتيح منصة "أبشر توظيف" التواصل بين الأطراف المعنية؛ حيث تقوم أولاً بنشر وإتاحة المعلومات الأساسية حول الوظيفة؛ مما يتيح للخريجين والراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري معرفةَ كل الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقدم إلكترونياً على الوظائف المتاحة من خلال بياناتهم المسجلة في الأنظمة الحكومية المختلفة؛ حيث تتم معالجة البيانات وفرزها وفق المعايير المحددة من القطاع أو الجهة المعنية؛ مما يوفر قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة.
، منصة "أبشر توظيف" تحقق أرقاماً قياسية في استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر منصة "أبشر توظيف" تحقق أرقاماً قياسية في استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.