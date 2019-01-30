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يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال الفترة 7 - 8 / 6 / 1440هـ، بالرياض، المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" الذي تنظّمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.
ورفع وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ نيابة عن منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة والمهتمين بقضايا البيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على دعمه ورعايته للمؤتمر.
وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والإفادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.
وأشار الفهد؛ إلى أن المؤتمر وموضوعه ومحاوره تأتي ضمن جهود الجمعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسة، وأن حفاظنا على بيئتنا ومقدّراتنا الطبيعية يعدّ من واجبنا دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.
وقال إن المؤتمر سيناقش عبر عدة جلسات مفتوحة وورش عمل أربعة محاور، هي: الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة، وتجارب ومبادرات كشفية في حماية البيئة.
الشهر المقبل .. رعاية ملكية للمؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال الفترة 7 - 8 / 6 / 1440هـ، بالرياض، المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" الذي تنظّمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.
ورفع وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ نيابة عن منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة والمهتمين بقضايا البيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على دعمه ورعايته للمؤتمر.
وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والإفادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.
وأشار الفهد؛ إلى أن المؤتمر وموضوعه ومحاوره تأتي ضمن جهود الجمعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسة، وأن حفاظنا على بيئتنا ومقدّراتنا الطبيعية يعدّ من واجبنا دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.
وقال إن المؤتمر سيناقش عبر عدة جلسات مفتوحة وورش عمل أربعة محاور، هي: الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة، وتجارب ومبادرات كشفية في حماية البيئة.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
02:02 PM
تنظّمه جمعية الكشافة العربية السعودية بمشاركة نخبة من كشافة العالم
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال الفترة 7 - 8 / 6 / 1440هـ، بالرياض، المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" الذي تنظّمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.
ورفع وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ نيابة عن منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة والمهتمين بقضايا البيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على دعمه ورعايته للمؤتمر.
وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والإفادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.
وأشار الفهد؛ إلى أن المؤتمر وموضوعه ومحاوره تأتي ضمن جهود الجمعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسة، وأن حفاظنا على بيئتنا ومقدّراتنا الطبيعية يعدّ من واجبنا دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.
وقال إن المؤتمر سيناقش عبر عدة جلسات مفتوحة وورش عمل أربعة محاور، هي: الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة، وتجارب ومبادرات كشفية في حماية البيئة.
، الشهر المقبل .. رعاية ملكية للمؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" ،
المصدر : الخليج 365
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