السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل وفداً من حزب الطاشناق



بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، وفدا من حزب الطاشناق ضمّ أمين عام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان ووزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان، وكانت جولة أفق حول الأوضاع في لبنان والمنطقة.

// انتهى //

15:41ت م

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بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، وفدا من حزب الطاشناق ضمّ أمين عام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان ووزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان، وكانت جولة أفق حول الأوضاع في لبنان والمنطقة.// انتهى //15:41ت م0147

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