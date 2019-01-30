السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يفتتح الندوة العلمية لكليات المجتمع



حائل 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير2019م واس

افتتح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم الندوة العلمية " كليات المجتمع بين الواقع والمستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030 " التي تنظمها الجمعية

وأوضح الدكتور البراهيم خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة أن كليات المجتمع مقبلة على تطوير تتوائم به مع توجهات التعليم الجامعي مؤكداً أن المشاركين في الجلسات العلمية قادرين على رسم خارطة طريق لتجديد هيكلة كليات المجتمع في الجامعات السعودية بما يتناسب مع توجهات التعليم الجامعي التي تتوائم مع رؤية المملكة.

بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن القرشي كلمة المشاركين , مبديا تفاؤله بمحاور الجلسات بمشاركة متخصصين من كليات المجتمع لتطويرها بمختلف القطاعات كالبحث عن الاحتياجات المهنية في سوق العمل، ودراسة كفاءة مخرجات الكليات، وقياس تجارب البحوث العلمية والإنسانية لخريجي الكليات.

وفي ختام الحفل كرم معالي مدير جامعة حائل المشاركين بأوراق العمل في الندوة العلمية .

بعد ذلك انطلقت أولى جلسات الندوة والتي تخللها عدداً من المحاور حيث قدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن حسن باجودة ورقة عمل بعنوان " كليات المجتمع في المملكة والمهن الهندسية في أفق سنة 2030 " فيما قدم المهندس فيصل العتيبي ورقة بعنوان " سياسة التعليم والمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030"، ثم ألقى الدكتور محمد القرشي ورقة بعنوان "التحديات التي تواجه إصلاح كليات المجتمع في ظل رؤية المملكة 2030" بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله الزهراني ورقة بعنوان "تجربة كلية المجتمع بجامعة الملك سعود في مجال الاعتماد الأكاديمي" .

وتستكمل اليوم الجلسات بعدد من المحاور التي تتنوع ما بين تجارب كليات المجتمع المختلفة وبرامج الشراكة المجتمعية، ورضا جهات التوظيف عن خريج كلية المجتمع، والعلاقة بين كليات المجتمع والقطاع الخاص.

فيما تستكمل الجلسات غدًا الخميس بمحاور مختلفة تناقش وضع كليات المجتمع وتطرح الاستراتيجيات المناسبة لتطويرها وتلقي الضوء على أبرز أدوارها بحضور عدد من المتخصصين الأكاديميين.

// انتهــى //​

15:37ت م

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حائل 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير2019م واسافتتح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم الندوة العلمية " كليات المجتمع بين الواقع والمستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030 " التي تنظمها الجمعية السعودية لكليات المجتمع على مسرح كلية المجتمع بالمدينة الجامعية بمشاركة خبراء من مجلس الشورى والجامعات السعودية، وعمداء كليات المجتمع بالجامعات.وأوضح الدكتور البراهيم خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة أن كليات المجتمع مقبلة على تطوير تتوائم به مع توجهات التعليم الجامعي مؤكداً أن المشاركين في الجلسات العلمية قادرين على رسم خارطة طريق لتجديد هيكلة كليات المجتمع في الجامعات السعودية بما يتناسب مع توجهات التعليم الجامعي التي تتوائم مع رؤية المملكة.بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن القرشي كلمة المشاركين , مبديا تفاؤله بمحاور الجلسات بمشاركة متخصصين من كليات المجتمع لتطويرها بمختلف القطاعات كالبحث عن الاحتياجات المهنية في سوق العمل، ودراسة كفاءة مخرجات الكليات، وقياس تجارب البحوث العلمية والإنسانية لخريجي الكليات.وفي ختام الحفل كرم معالي مدير جامعة حائل المشاركين بأوراق العمل في الندوة العلمية .بعد ذلك انطلقت أولى جلسات الندوة والتي تخللها عدداً من المحاور حيث قدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن حسن باجودة ورقة عمل بعنوان " كليات المجتمع في المملكة والمهن الهندسية في أفق سنة 2030 " فيما قدم المهندس فيصل العتيبي ورقة بعنوان " سياسة التعليم والمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030"، ثم ألقى الدكتور محمد القرشي ورقة بعنوان "التحديات التي تواجه إصلاح كليات المجتمع في ظل رؤية المملكة 2030" بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله الزهراني ورقة بعنوان "تجربة كلية المجتمع بجامعة الملك سعود في مجال الاعتماد الأكاديمي" .وتستكمل اليوم الجلسات بعدد من المحاور التي تتنوع ما بين تجارب كليات المجتمع المختلفة وبرامج الشراكة المجتمعية، ورضا جهات التوظيف عن خريج كلية المجتمع، والعلاقة بين كليات المجتمع والقطاع الخاص.فيما تستكمل الجلسات غدًا الخميس بمحاور مختلفة تناقش وضع كليات المجتمع وتطرح الاستراتيجيات المناسبة لتطويرها وتلقي الضوء على أبرز أدوارها بحضور عدد من المتخصصين الأكاديميين.// انتهــى //​15:37ت م0146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.