السعودية اليوم / أمير جازان يشرف حفل أهالي الدرب

الدرب 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم، حفل أهالي محافظة الدرب بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة , وذلك بمسرح المركز الحضاري بالمحافظة.ورحب الأهالي في كلمتهم التي القاها نيابة عنهم يحيى بن حسن شبلي، بسمو أمير المنطقة, معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات حتى أصبحت الدرب مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات.وعبر عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمامه بالمحافظة , منوهاً بجهود محافظ الدرب لكل ما يخدم المحافظة والمواطنين والمقيمين بها.عقب ذلك توالت فقرات الحفل والتي اشتملت فيلم تعريفي عن المحافظة وأبريت وقصائد شعرية .إثر ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، عددا من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالمحافظة في المجالات البلدية والتعليمية والبنى التحتية والتي من شأنها أن تجدث نقلة نوعية للمحافظة ومراكزها والقرى التابعه لها , والتي شملت مشروع المركز الحضاري الذي يضم قاعه للاحتفالات وقاعة للاجتماعات ومعرض وقاعة للدورات والندوات ومجمع ملاعب رياضيه ومواقف سيارات بمبلغ إجمالي وقدره 6.087.149 ريال ، ومشروع حديقة المملكة التي تضم حديقة منفذه حسب خريطة المملكة وممشى الفن والممشى الرياضي مواقف سيارات بمبلغ إجمالي وقدره 14.675.396 ريال، بالإضافة إلى سوق المواشي والأعلاف ويضم حضائر للمواشي ومسلخاً وموقع البسطات المتنوعه وساحه للأعلاف بمبلغ اجمال وقدره 11,724,615 ريالاً , ومشروعات تعليمية بالدرب وقريتي الردحة وسمرة الجد , بمبلغ 40765531 ريالاً , إلى جانب مبنى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي نفذ بمبلغ 4.200.000 ريال، ومبنى لوحدة الضمان الاجتماعي ومكتب خدمات قسمين "رجال ونساء" بالشراكة مع لجنة التنمية بمبلغ اجمالي وقدره 350000 ريال ،وافتتح سموه دار نورة البويدي "لتحفيظ القرآن الكريم بأبوالسداد" التابع لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرب بمبلغ وقدره 1.000.000 ريال , وعدد من مشروعات البلدية التي تتضمن سفلتة وإنارة بمحافظة الدرب , ومشروع السفلتة والرصفة والإنارة التابع لبلدية مركز الشقيق بمبلغ إجمالي وقدره 4.197.000 ريال ، وإنشاء حدائق وساحات وممرات المشاة بالشقيق بمبلغ وقدره 857.000 ريال وعدد من مشروعات الطرق.وتضمنت المشروعات مشروع جسر "القضب" بطريق القضب بطول 450 متر وتكلفة اجمالية بقيمة 21.113.061 وجسر وادي عتود بطريق مربة " رملان " الفطيحة بطول 180م وتكلفة اجمالية بقيمة 14.388.481.5 ريال.وسلم سمو امير منطقة جازان في ختام الحفل الشهادات والهدايا التذكارية , وتسلم سموه هديتين تذكاريتان من محافظ الدرب ومشايخ القبائل .حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ و محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة الدرب.// انتهى//15:33ت م0145