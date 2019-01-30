السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإفتاء بالمنطقة



سكاكا 24جمادي الأولى1440 الموافق30يناير2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.

وتسلم سمو نائب أمير الجوف من الشمري إهداءً علمياً من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديراً لاهتمام سموه بالفرع .

ودعا سموه الله أن يجزيهم خيراً على هذه الجهود .

//انتهى//

15:29ت م

0143



سكاكا 24جمادي الأولى1440 الموافق30يناير2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.وتسلم سمو نائب أمير الجوف من الشمري إهداءً علمياً من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديراً لاهتمام سموه بالفرع .ودعا سموه الله أن يجزيهم خيراً على هذه الجهود .//انتهى//15:29ت م0143

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