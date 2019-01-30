السعودية اليوم / اختتام برنامج تنمية الدافعية لدى المتعلمين في وحدة تطوير المدارس بحفر الباطن



حفر الباطن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

اختتم اليوم، البرنامج التدريبي " تنمية الدافعية لدى المتعلمين"، الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس، وذلك ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ).

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمته مشرفة التدريب فاطمة العنزي، واستمر ثلاثة أيام، إلى إكساب المعلمات مهارات وطرق إثارة دافعية الطالبات للتعلم، ويستهدف المعلمات في المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس.

وناقش البرنامج مفهوم وأهمية الدافعية، وأسباب ومظاهر انخفاض الدافعية واستراتيجيات تعزيز الدافعية، إضافة الى أنماط تعلم الطلبة والمحفزات التعليمية.

من جانبها أكدت مديرة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم حفر الباطن بدرية الصفوق، على أهمية تنمية دافعية الطالبات للتعلم وأثرها في نتاجات التعلم كافة شاكرة جهود المدربة وتفاعل المتدربات.

// انتهى //.

15:28ت م

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حفر الباطن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساختتم اليوم، البرنامج التدريبي " تنمية الدافعية لدى المتعلمين"، الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس، وذلك ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ).ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمته مشرفة التدريب فاطمة العنزي، واستمر ثلاثة أيام، إلى إكساب المعلمات مهارات وطرق إثارة دافعية الطالبات للتعلم، ويستهدف المعلمات في المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس.وناقش البرنامج مفهوم وأهمية الدافعية، وأسباب ومظاهر انخفاض الدافعية واستراتيجيات تعزيز الدافعية، إضافة الى أنماط تعلم الطلبة والمحفزات التعليمية.من جانبها أكدت مديرة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم حفر الباطن بدرية الصفوق، على أهمية تنمية دافعية الطالبات للتعلم وأثرها في نتاجات التعلم كافة شاكرة جهود المدربة وتفاعل المتدربات.// انتهى //.15:28ت م0142

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