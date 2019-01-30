السعودية اليوم / مختصون عراقيون يبحثون كيفية معالجة مشكلة تلوث مياه أنهار العراق



بغداد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع مختصين حكوميين عراقيين اليوم كيفية معالجة مشكلة تلوث مياه أنهار العراق بخاصة نهري دجلة والفرات, والبحث عن سبل لمعالجتها بعيداً عن الإجراءات الروتينية.

واتفق المجتمعون الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة والمياه والكهرباء والصحة, على وضع المعالجات العاجلة والواقعية والمتابعة المباشرة والمستمرة لهذه المشكلة الناجمة "في جزء منها" عن رمي المخلفات في الأنهار, مما بات يشكل خطورة على الإنسان والبيئة.

كما اتفق المجتمعون أيضاً على المباشرة بإجراءات سريعة لتقليل نسبة التلوث في الأنهار كمرحلة أولية، والاستمرار بالخطط الأساسية والإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة الخاصة بحماية البيئة، إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

// انتهى //

15:23ت م

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بغداد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسبحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع مختصين حكوميين عراقيين اليوم كيفية معالجة مشكلة تلوث مياه أنهار العراق بخاصة نهري دجلة والفرات, والبحث عن سبل لمعالجتها بعيداً عن الإجراءات الروتينية.واتفق المجتمعون الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة والمياه والكهرباء والصحة, على وضع المعالجات العاجلة والواقعية والمتابعة المباشرة والمستمرة لهذه المشكلة الناجمة "في جزء منها" عن رمي المخلفات في الأنهار, مما بات يشكل خطورة على الإنسان والبيئة.كما اتفق المجتمعون أيضاً على المباشرة بإجراءات سريعة لتقليل نسبة التلوث في الأنهار كمرحلة أولية، والاستمرار بالخطط الأساسية والإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة الخاصة بحماية البيئة، إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.// انتهى //15:23ت م0136

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